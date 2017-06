GRILL & DANCE

Barbecue & Disco: Am 15. Juli 2017 findet in der Bar "Die Note" in der Liederhalle Stuttgart ein besonderer Event statt – wir feiern den Sommer mit einer Dance-Party: Nonstopdiscotheque Summeredition – denn zur Einstimmung auf die Disco wird auf der Terrasse der Note erst mal ganz gechillt in den Sommerabend gegrillt ...

Ab 18 Uhr werden bei entspannter Musik auf der großzügigen Terrasse erst die Kohlen im Grill glühen – ab 21 Uhr heizt euch dann der DJ auf dem Dancefloor in der Bar unter dem Motto "Tanzen für Erwachsene" mit Funk, Soul, Rock, 70er-, 80er- und 90er Mucke, Disco, House und Pop kräftig ein.