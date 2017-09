Große Gedankenspruch-Installation

In einzigartiger Weise verbinden Designer Nick Bley und Wirtschaftsdichter Oliver W. Schwarzmann Bildmotive mit Gedankensprüchen zu poetischen Collagen. Die Arbeiten der beiden Waiblinger Künstler werden in vielen Ausstellungen und Installationen im In- und Ausland gezeigt.

Nun wird das bekannte Einkaufszentrum Marstall in Ludwigsburg zum Ort ihrer Kunst: Mit dem Titel „Spuren der Poesie – auf Gedankensprüchen im Marstall unterwegs“ werden vom 18. – 30. September zwanzig eigens für das Shopping Center ausgewählte und gestaltete Gedankenspruch-Collagen zu sehen sein. Dabei ist das Motto der Aktion durchaus wörtlich zu nehmen – die zwanzig Collagen werden mit vierzig großformatigen Aufklebern auf dem Boden angebracht, so dass der Besucher tatsächlich „auf Gedankensprüchen im Marstall unterwegs“ ist und den „Spuren der Poesie“ durch das Einkaufszentrum folgen kann. Ein einmaliges und inspirierendes Erlebnis.

Die Gedankensprüche und Motive der Boden-Collagen wurden sowohl auf die historische Bedeutung des Marstalls als einstigem fürstlichen Pferdestall sowie auf die heutige Nutzung als vielseitiges Einkaufszentrum abgestimmt. So werden in der Installation natürlich Pferdemotive zu finden sein wie ebenso Gedankensprüche, die den Marstall als besonderen Ort und Treffpunkt thematisieren.

Die Besucher des Centers können die Collagen-Installation nicht nur vor Ort bewundern, sondern auch mitnehmen und verschenken. Ausgewählte Motive wurden als Postkarte gestaltet und werden im Aktionszeitraum an der Kundeninformation für einen guten Zweck verkauft. Die Ludwigsburger Tafel als Begünstigte wird selbst am 23. September den Verkauf im Marstall durchführen sowie über die Einrichtung und ihre Arbeit informieren.

Dazu Frau Anne Schneider-Müller, Geschäftsführerin der LudwigsTafel e.V.: „Ohne die breite Unterstützung aus der Bürgerschaft wäre die Arbeit der LudwigsTafel undenkbar. Die LudwigsTafel benötigt bei steigender Nachfrage Geldspenden, da sie außer einen Zuschuss zur Kaltmiete keinerlei staatliche Regelleistungen erhält. Wir freuen uns daher sehr über die Möglichkeit, im schönen Marstall Ludwigsburg über die LudwigsTafel zu informieren und sind der Center-Managerin, Frau Marschner, für Ihre großartige Unterstützung sehr dankbar. Die Spenden kommen ausschließlich nachweislich bedürftigen Menschen zu Gute und wir würden uns freuen, wenn möglichst viele, diese Aktion unterstützen.“