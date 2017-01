Große, kleine Schwester

Das Schicksal zweier Schwestern, in dem sich die Geschichte spiegelt: Lea und Ruth stammen aus einem Ort, der einmal Brünn hieß und in dem Deutsche und Tschechen, Juden und Christen zusammenlebten. Der Faschismus und seine Folgen haben dieses Leben zerstört, die Schwestern aus ihrer bürgerlichen Welt gerissen und nach Schwaben verschlagen. So verbringen Lea und Ruth ihr ganzes Leben miteinander, am Ende sind sie fast eins. Peter Härtling erzählt das Leben der beiden ungleichen Schwestern und „hält Zeitgeschichte und individuelles Familienschicksal in bewunderswerter Schwebe, Privates und Politisches verschmilzt zu einem exemplarischen Zeitbild.“ (Welt am Sonntag).