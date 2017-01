Die Besucher erwartet ein großes Angebot an gut erhaltener Kleidung für die ganze Familie, Spielwaren, Haushaltswaren, modischen Accessoires, Tisch- und Bettwäsche, Büchern und Kunstgewerbe. Zur Entspannung lädt das Inner-Wheel-Café ein. Wer hier einkauft, tut auch gleichzeitig Gutes, denn alle Erlöse gehen an soziale Einrichtungen in Reutlingen, Tübingen und der Region.