Großes Festwochenende

× Erweitern DeZent

Am 27. Mai des Jahres 767 wurden Ober-und Untereisesheim unter dem Namen »Isinheim« erstmalig erwähnt. Dies war die urkundliche Geburtsstunde der beiden Ortschaften.

Im Laufe der Zeit wurde aus Isinheim Groß- und Klein-Eisesheim und schließlich Obereisesheim und Untereisesheim. Unter dem Motto »Wir feiern zusammen!« werden Ober- und Untereisesheim ein gemeinsames Festwochenende gestalten. Entlang des Untereisesheimer Weges – zwischen der Eberwinhalle Obereisesheim und der Sportura Untereisesheim – wird am Wochenende eine Festmeile aufgebaut. Neben kulinarischen Köstlichkeiten und Getränken ist auch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geboten. Am Samstagabend wird die Obereisesheimer Band »DeZent« die Besucher musikalisch unterhalten. Am Sonntag übernimmt dies die Untereisesheimer Band »4Live«. Eine Hüpfburg und eine Riesenrutsche vom Technischen Hilfswerk sorgen für Spaß, genau wie eine Losbude, Kinderschminken und weitere Angebote für die Kleinen. sob

Die Feier findet auf dem Untereisesheimer Weg zwischen Ober- und Untereisesheim statt.