Endspurt!​ ​Nachdem​ ​der​ ​vorweihnachtliche​ ​Stress​ ​abgeschüttelt,​ ​die​ ​besinnliche​ ​Zeit überstanden​ ​und​ ​die​ ​Planung​ ​für​ ​Silvester​ ​hoffentlich​ ​ebenfalls​ ​in​ ​trockenen​ ​Tüchern​ ​ist,​ ​kann man​ ​den​ ​vorletzten​ ​Tag​ ​im​ ​Jahr​ ​im​ ​Climax​ ​in​ ​entspannter​ ​Runde​ ​ausklingen​ ​lassen.​ Z​ um Monatsende steht nämlich in gewohnter Manier die „Groove Sensation“ auf dem Programm. Die Eventreihe, bei der neben Hausherr Michael „Clash“ Gottschalk selbst wechselnde lokale DJs an den Turntables stehen, hat sich in den letzten Jahren unter Liebhabern elektronischer Musik einen hervorragenden Ruf erspielt und steht für erstklassigen Sound ohne viel Chichi. Genau diesem Motto hat sich auch der zweite Act für das Date im Dezember verschrieben: Ocean Seven möchte mit seinem unverkennbarer Sound ein positives Lebensgefühl vermitteln, ohne dabei musikalische Kompromisse einzugehen: „Wenn alle Partygäste tanzen, dann ist es perfekt.“ Und das schafft der Stuttgarter mit seinen atmosphärisch dichten und emotionalen Sets ohne Frage!