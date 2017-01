Groove is in the Heart - Session No.3

× Erweitern Fola

Fola Dada ruft wieder das Motto aus: „Groove is in the heart“! Nach zwei ausverkauften Konzerten in 2016 gilt es auch im neuen Jahr, den Beats die Ehre zu erweisen!

„Das wollen wir wiederholen!“, sagte sich die Gastgeberin nach den beiden Erfolgen im Vorjahr und lädt dafür heute folgende großartige Kollegen ein:

Ulf Kleiner (Jeff Cascaro) an den Tasten des Fender Rhodes, Tommy Baldu (Vereinsheim, Ringswandl) am Schlagzeug, Krischan Frehse (Heavytones, Max Herre) am Bass und Joo Kraus (Tab Two) an Trompete und Flügelhorn.

Was wird gespielt? Urbanes, House, Soul, tanzbar, deep, druckvoll und stampfend.

Songs, die dem Groove huldigen und alles dafür tun, dass Herz und Beine im Einklang sind.

Fola Dada und ihre Band feiern ein wahres Fest – und nehmen uns dabei mit in eine andere Welt: eine schönere, buntere, fröhlichere…

Genau das Richtige, um den Alltag gediegen hinter sich zu lassen!

Besetzung: Fola Dada (voc); Joo Kraus (tp, flgh); Ulf Kleiner (f-rhodes); Krischan Frehse (b); Tommy Baldu (dr)