Groove Sensation – ab 01 Uhr

Doppelt hält besser: Nachdem er Anfang des Monats bereits donnerstags bei „Fullproof132Up“ zu Gast war, trifft man Domenico Mazza Ende Mai erneut in der DJ-Booth des Climax’ an.

Anlässlich der „Groove Sensation“ schlägt sich der „Swabia Electronica“-Veranstalter und DJ gemeinsam mit Hausherr Mcihael „Clash“ Gottschalk die Nacht um die Ohren – und die hat es in diesem Fall in sich! Nachdem der Abend nämlich bereits um 20 Uhr mit einem Comedyprogramm begonnen hat, durften sich die Gäste anschließend bei der „Mottnic“ aufwärmen, um gegen ein Uhr nahtlos in die nächste Runde überzugehen. Wer erst jetzt dazu kommt, ist aber natürlich ebenfalls herzlich willkommen, schließlich ist das Climax nicht umsonst für seine Nachtschwärmer-freundlichen Öffnungszeiten bekannt. Auf die Ohren gibt’s wie gewohnt feinste Sounds von housig bis technoid, immer mit Fokus auf die Tanzfläche und Gespür für die Gäste. Eben genau dieser Mix aus angenehmer Atmosphäre und erstklassigem Sound, der den Club seit Jahren im Kessel so beliebt macht.

Domenico Mazza (Swabia Electronica)

Michael „Clash“ Gottschalk (Primus / Groove Sensation / Climax Institutes)

www.fb.com/djdomenicomazza

www.fb.com/michael.clash.gottschalk

www.soundcloud.com/user4196416

www.mixcloud.com/michael-clash-gottschalk