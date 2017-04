Das Beste kommt zum Schluss – dieses altbekannte Sprichwort bestätigt sich auch im Climax regelmäßig! Zum Monatsende steht hier nämlich regelmäßig die „Groove Sensation“ an, bei der sich Hausherr Michael „Clash“ Gottschalk gemeinsam mit ausgesuchten lokalen Acts die Ehre gibt. Im Mai steht dabei Housecrack Sandro an seiner Seite. Seinen Namen hat sich der DJ dabei redlich verdient: Mit Residencies in Clubs wie dem Unbekannten Tier, M1 und Großer Bär war er maßgeblich am Siegeszug von House- und Disco-Sound im Kessel beteiligt und auch im Climax selbst quasi von Anfang an dabei. Klingt nach fantastischen Voraussetzungen für ein mehr als würdiges Teamplay im Club in der Calwer Straße!