Großes Finale zum Monatsende: Bevor im Climax in den Jubiläumsmonat Oktober gestartet wird, darf der September noch gebührend verabschiedet werden. Und was würde sich dafür besser eignen, als die hauseigene „Groove Sensation“-Reihe! Die Events gehören seit Jahren zum Pflichttermin für alle Liebhaber hochwertiger elektronischer Musik. Wer schlicht auf guten Sound ohne unnötiges Tamtam und Chichi steht, ist hier bestens aufgehoben. Für die musikalische Auswahl sind dieses Mal mit Domenico Mazza und Climax-Macher Michael „Clash“ Gottschalk zwei Protagonisten betraut, die den Club wohl beide wie ihre Westentasche kennen. Schließlich ist Domenico nicht nur mit seiner eigenen Veranstaltungsreihe „Swabia Electronica“ hier beheimatet, sondern hat davor schon jahrelange Erfahrung an den Decks der Calwer Straße 25 gesammelt. Und über die Expertise des Clubbetreibers selbst muss nun wirklich kein weiteres Wort verloren werden …