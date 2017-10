Housecrack Sandro

Michael „Clash“ Gottschalk (Primus / Groove Sensation / Climax Institutes)

Der Monat neigt sich dem Ende zu und im Climax wird mit der „Groove Sensation“ traditionell noch einmal ordentlich aufgedreht! Der Name ist Programm, wenn mit Groove und Gefühl in den Samstagabend gestartet wird und bis in den nächsten Morgen hinein getanzt werden darf. Die Eventreihe, bei der neben Hausherr Michael „Clash“ Gottschalk wechselnde Stuttgarter DJs an den Decks stehen, erfreut sich im Kessel größter Beliebtheit und vereint lokalen Charme mit höchstem musikalischen Qualitätsanspruch. Diesem mehr als gerecht wird im November Housecrack Sandro: Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung hinter den Turntables besitzt der DJ zweifellos das richtige Gespür für die Tanzfläche und hat sich zudem schon so manche Nacht zusammen mit Climax-Macher Michael „Clash“ Gottschalk um die Ohren geschlagen. Hört sich nach einem famosen Monatsausklang für alle Liebhaber housiger Sounds an! Achtung: Aufgrund einer neuen Eventreihe ändern sich die gewohnten Zeiten – geöffnet ist am letzten Samstag mit Monat bereits um 21 Uhr zur „Mottnic“, bevor die Party im Laufe der Nacht nahtlos in die „Groove Sensation“ übergeht.