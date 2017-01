Große Reihe 5 / Stuttgarter Philharmoniker

MOZART: Don Giovanni-Ouvertüre

POULENC: Konzert für zwei Klaviere

MOZART: Pariser Sinfonie

OFFENBACH: Orpheus in der Unterwelt-Ouvertüre

Lidija und Sanya Bizjak, Klavier

Dirigent: Toshiyuki Kamioka

Prost Mahlzeit: Mozart mit Maske!

Seit wir im Falle einer Erkrankung nicht mehr zu einem Schamanen, sondern zum Hausarzt gehen, ist unsere Lebenserwartung deutlich gestiegen. Verloren gegangen ist uns aber die alltägliche Begegnung mit Masken. In unserer offenen westlichen Welt führen alle gesichtsverhüllenden Mittel ein Schattendasein. Gesichtsmasken verbinden wir heutzutage vor allem mit dunklen, oft kriminellen Gestalten, die ihre Identität verbergen wollen. Lediglich in einigen schwer zugänglichen Clubs oder in Karnevalshochburgen besteht während bestimmter Termine oder Festtage die Möglichkeit, das wahre Gesicht zu verbergen, ohne in polizeilichen Verdacht zu geraten. Tatsächlich führen die meisten Maskierten in diesen Welten nichts Böses im Schilde. Bei Maskenbällen zum Beispiel, wo um Mitternacht die Larven gelüftet werden, handelt es sich um ein heiteres Vergnügen, ein munteres Bäumchen-wechsele-dich-Spiel: Wer ist da wem in die Arme gefallen?!

Dürfen wir uns Mozart inmitten solcher Verkleidungs- bzw. Enthüllungsspiele vorstellen? In der Tat war dieser ein großer Liebhaber von Masken und Kostümen. Vorzugsweise schlüpfte er in die Rolle eines Harlekins, eines Clowns. In einem Brief Mozarts aus dem Jahre 1783 lesen wir: wir haben am fasching Monntag unsere Compagnie-Masquerade auf der Redoute aufgeführt. [] Meine Schwägerin war die Columbine, ich der Harlequin. [] Der Tanzmeister Merk hatte die güte uns abzurichten; und ich sag es ihnen wir spielten recht artig. Drei Jahre später hat Mozart sogar an einem der großen Maskenbälle in der Wiener Redoute teilgenommen. Dort erschien er am 19. Februar 1786 in der Verkleidung als indischer Philosoph und verteilte Flugblätter, die unter anderem acht Rätsel enthielten.