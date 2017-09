Grow! Wie sie wünschen.

Aufgewachsen im 21. Jahrhundert - zwischen Youtube, Nike Air und EU - eine Welt, die wir nicht gestaltet haben. Eine Welt, in der wir aber leben, uns anpassen müssen: "Wie sie wünschen"?Gefangen in eigenen Mustern und Ge-fühlen, konfrontiert mit einer Gesellschaft die uns oft nicht gefällt, fragen wir uns:Was passiert, wenn wir uns nicht immer anpassen? Wie gestalten wir unsere Welt? Was wollen wir hinterlassen?

Neun Artist*innen des Kinder - und Jugendzirkus Zambaioni zeigen in ihrem Abschlussprojekt eine artistische und theatrale Auseinandersetzung mit sich und der Welt.