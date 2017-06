Grundkurs Country

Andreas Vogel und die Band „Cosmic American Music Revue“ um Hanna Plaß und Max Braun nehmen Sie mit auf eine musikalische Reise durch die USA und erzählen von ihrer Faszination für Country & Western Music. Von Hank Williams bis Loretta Lynn, Gram Parsons bis hin zu Tammy Wynett, der Grand Ole Oprey, dem Leben in Nashville und Songs über das Vergessen, verlorene Lieben und die Weiten der Prärie erfahren Sie in zehn lebenden Bildern alles, was Sie über Country Musik wissen müssen.