Gruppenausstellung der Künstlermitglieder "Pol und Gegenpol"

Der Hohenloher Kunstverein zeigt vom 16.7.2017 bis zum 27.8.2017 Arbeiten der Künstlermitglieder zum Thema POL - GEGENPOL Die Ausstellung wird am Sonntag, den16.Juli um 11.00 im Hofrasthaus in Langenburg eröffnet.Der Schwäbisch Haller Künstler Thomas Achter wird die Einführung zu derAusstellung halten.

Als Menschen erleben wir die Wirklichkeit als eine Welt von polaren Spannungen. Und weil in unserer Wahrnehmung alles "relativ" ist, so brauchen wir eine Bezugsgröße an der wir die Wirklichkeit ermessen können. Albert Einstein sagte: "Jedes Urteil ist das Ergebnis eines Vergleichs.“ Manchmal sieht man einen Blinden unsicher über eine Straße tasten und denkt , dessen größter Wunsch muß doch das Sehen können sein. Dabei wird deutlich: Oft fehlt uns die Wertschätzung für etwas, was uns selbstverständlich erscheint. Erst durch den Kontrast oder durch einen Verlust beginnen wir die Tragweite einer Eigenschaft oder einer Qualität zu erahnen und zu schätzen.

"Ein Königreich für ein Schluck Wasser." In welcher Situation wird uns die Kostbarkeit des Wassers so deutlich wie kurz vor dem Verdursten in glühender Sonne und aussichtsloser Umgebung? Erfahrung und Gegenerfahrung prägen unser Leben.

Was wäre krank ohne gesund, was leicht ohne schwer,was Schwarz ohne Weiß, was kalt ohne warm? Pol und Gegenpol gehören untrennbar zusammen. Sie bedingen einander. Sie stehen in einer Beziehung. In unserer polaren Welt kann es kein Licht ohne Schatten geben, kein Reichtum ohne Armut oder kein Opfer ohne Täter. Durch die Gegenüberstellung zweier möglicher Pole werden beide ja erst durch ihre Verschiedenheit in ihrer Eigenheit sichtbar und gewinnen so an Bedeutung und Ausdruck.

Das unausgesprochene Gegenüber schwingt gedanklich bei uns mit und verweist auf eine unscheinbare Paarung. Wenn wir also immer einen Gegenpol im Hinterkopf haben, dann entsteht auch immer ein Spannungsfeld dazwischen. Bildlich gesprochen eine Art Dynamik der Graustufen - zwischen Schwarz und Weiß. Das Leben ist nicht immer holzschnittartig. Was in der Sprache meist unerwähnt bleibt, wird im künstlerischen Dialog sichtbar.

18 Künstler haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt.Der Hohenloher Kunstverein lädt herzlich zur Vernissage am 16.Juli um 11.00 ein.

Vernissage 16.7.2017 um 11.00

Ausstellungsdauer 16.7.-27.8.2017

Öffnungszeiten:Mittwoch 14.00 bis 17.30

Samstag, Sonntag und Feiertage 11.00 bis 17.30

Die teilnehmenden Künstler: Thomas Achter, Käthe Bauer,Gerda Bier,Gerd Deeg, Andreas Nikolaus Franz, Reingard Glass,Ursula Kensy,Wolfgang Kienle, Rudolf Kurz, Eugen Zenzinger, Doris Neisser-Steinkrauss, Gerd Neisser, Ursula Ploghöft, Franz Raßl, Susanne Rudolph, Ute Schmidt,Christa Schmidt-Ehrlinger, Veronica Solzin