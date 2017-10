Günter Schneidewind: Der große Schneidewind

In seinem Buch „Der Große Schneidewind“ hat der SWRModerator seine Begegnungen mit vielen Musikern beschrieben. 2017 erscheint nun sein neues Buch „Hits & Storys“. Aus persönlichen, gar freundschaftlichen Begegnungen mit Künstlern wie Joe Cocker, Jimmy Page, Toto, Udo Lindenberg, Enya, Phil Collins u.v.m. ergaben sich erzählenswerte Geschichten zu Welthits, über deren Entstehung und Hintergrund aber nicht viel bekannt ist. Um solche Details und Hintergrundgeschichten, die Günter Schneidewind fast allesamt von den Musikern selbst präsentiert bekam und die sonst noch nirgendwo zu lesen waren, darum geht’s im neuen Schneidewind. Günter Schneidewind wird 1953 in der DDR geboren. Er studiert Anglistik und Germanistik an der Berliner Humboldt-Universität. Im Sommer 1990 war er Gastmoderator der ersten deutsch-deutschen Hitparade beim SDR in Stuttgart und blieb als ständiger freier Mitarbeiter bei dem Sender. Seither traf und sprach er für den SWR unzählige Pop-Musiker aus aller Welt. Er gilt unter Kollegen und Hörern als wandelndes Lexikon der Pop- und Rockgeschichte.