Seit es uns Menschen gibt, ist es so: Wir werden täglich älter. Und was ändert sich? Alles! Frust hilft da nicht weiter. Es bleibt nichts anderes übrig, als sich den neuen Herausforderungen zu stellen, die Perspektiven neu zu definieren. Macht sich da nicht eine neue Freiheit auf, an die man sich erst noch gewöhnen und herantasten muss?

In ihren Liedern – alle Lieder und Musikstücke sind Originalkompositionen des Duos – nehmen Günther & Rose sie mit auf eine heitere Achterbahntalfahrt eines neuen sich wandelnden Lebensgefühls. Pointierte kabarettistische Texte ziehen den roten Faden durch das Programm. Fazit: Witzig, pfiffig, musikalisch!

“Nicht wenige, der süffisanten Lieder versprühen das Flair der satirischen Chansons eines Georg Kreislers oder den foppenden, augenzwinkernden Charme der Ulk-Songs eines Paul O’Montis, mitunter fühlt man sich an die Moritaten eines Kurt Weil erinnert. Sie können wunderbar über sich selbst lachen, sie stellen manch giftige Erkenntnisse in den Raum – wer darüber unter den Zuhörern „leicht frustriert“ blickte, fand immer wieder Erholung in den zwischen die Lieder eingestreuten Instrumentalwerke für Gitarre und Klavier.” (Gäubote)