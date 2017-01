Günther Uecker zählt zu den bedeutendsten und international bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart. Neben seinen berühmten Nagel-Objekten befasst sich Uecker bereits seit den 1970er-Jahren mit der Verwandlung von Texten in geschriebene Bilder. In der Reutlinger Siebdruckwerkstatt „Graffiti“ entstand 2015 bis 2016 nun sein Werkzyklus „Huldigung an Hafez“. Uecker interpretiert darin mit den Mitteln seiner Kunst den Bilderreichtum in den Versen des bedeutenden persischen Mystikers Hafez. Der 1320 in Shiraz geborene Dichter übte immer wieder eine große Anziehungskraft auf abendländische Geistesgrößen und Künstler aus. Uecker überträgt dessen poetische Sprache in von Farbe und Rhythmus geprägte Bilderwelten. Sein Zyklus „Huldigung an Hafez“ ist ein Plädoyer für die Wahrnehmung fremder Kulturen und vor allem ein Werk des Respekts, eines das dem Gemeinsamen und Verbindenden unter den Völkern den Vorrang gibt vor den Unterschieden und dem Trennenden.