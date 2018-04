Gulliver´s Dream

In diesem außergewöhnlichen Musiktheater tanzen und musizieren Maschinen im Zusammenspiel mit vielschichtigen Filmprojektionen. Es entstehen fantastische Welten und surreale Bilder. In Anlehnung an Jonathan Swifts klassische Satire „Gulliver’s Travels“ erzählt die Inszenierung vom letzten Traum des reisenden Wissenschaftlers Gulliver. Diese mechanische Oper für automatisierte Marionetten wurde vom renommierten Bühnenbildner und Szenografen Roland Olbeter konzipiert und - in Kooperation u.a. mit der Bayerischen Staatsoper – zur neuen Musik der zeitgenössischen Komponistin Elena Kats-Chernin realisiert.