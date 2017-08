× Erweitern Reckless

„Reckless Roses“ ist die ultimative Guns’n’Roses Tribute aus Budapest (Ungarn). Die Bandmitglieder haben sich 2012 zusammengetan mit dem Ziel, die Lieder ihrer Helden Guns’n’Roses so authentisch wie möglich zu performen.„Reckless Roses“ nehmen das Publikum mit zurück in die 80er, als alles begann. Mit ihrer mehr als zwei Stunden dauernden Show mit Hits wie „Night Train“, „Mr. Brownstone“, „Sweet Child O’Mine“, „Live and Let Die“, „November Rain“ und natürlich dem ultimativen Hit „Paradise City“. Die Bandmitglieder leben hierbei das Original.„Reckless Roses“, Europas # 1 Guns’n’Roses Tribute, haben in ihrer relativ kurzen Bandgesc...hichte bereits über 200 Shows gespielt als Headliner auf Festivals und in Clubs in mehr als 10 europäischen Ländern, wie Österreich, Belgien, Deutschland und der Schweiz. Überzeuge Dich selbst mit einem Besuch in „Paradise City“.http://recklessroses.hu/