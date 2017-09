Die beiden Sturmvogel- Schauspieler Sandra Jankowski und Frank Klaffke tauchen in dieser szenischen Lesung ein in die Welt der Internet- email- online-chats. Und die Spannung steigt mit jeder Minute: wird die reale Begegnung halten, was die Phantasie verspricht? Vorlage ist der Erfolgsroman von Daniel Glattauer.

Jeder hat wohl schon einmal Angst gehabt, dass sich in eine sehr private E-Mail ein klitzekleiner Fehler einschleicht - und plötzlich ein völlig Fremder die Nachricht bekommt? Emmi Rothner passiert das genaue Gegenteil. Eigentlich will sie nur ein Zeitschriftenabo kündigen. Doch durch einen Tippfehler landet die E-Mail bei Leo Leike, und zwischen den beiden entflammt ein zunächst zaghafter, mit der Zeit immer leidenschaftlicher Onlineflirt. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, wann es zum ersten persönlichen treffen kommt, aber diese Frage wühlt beide so sehr auf, daß sie immer wieder zögern- denn Emmi ist glücklich veheiratet, und Leo verdaut gerade eine gescheiterte Beziehung...

Daniel Glattauer erfasst in seinem Erfolgsroman "Gut gegen Nordwind" den besonderen Zauber, den der Briefwechsel mit einer fremden Person auslösen kann, die reizvolle Mischung aus totaler Distanz und unverbindlicher Intimität.

„Einer der zauberhaftesten und klügsten Liebesdialoge der Gegenwartsliteratur.“ Volker Haage im SPIEGEL