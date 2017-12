Gute Elternvertretungen braucht die Schule

Elternmentorinnen und Elternmentoren für Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf sind neutrale und vertrauliche Ansprechpartner für Eltern, deren Kind eine Behinderung oder eine Lernverzögerung hat und geben ihre Erfahrungen weiter. Sie informieren, beraten und begleiten in schulischen Belangen (z.B.: Besuch einer Sondereinrichtung oder inklusive Beschulung?). Wenn Sie Mentor/Mentorin werden möchten, laden wir Sie herzlich ein, an diesem Einführungskurs teilnehmen. An vier Samstagen erhalten Sie eine Qualifizierung durch die Elternstiftung Baden-Württemberg. - Ihr Kind hat eine Behinderung oder eine Lernverzögerung? - Sie wissen wie schwer es ist seinen eigenen Weg durch die unterschiedlichen Möglichkeiten im Bereich der Schule oder im Umgang mit Ämtern zu finden? - Sie möchten sich gerne ehrenamtlich engagieren und ihre Erfahrungen weitergeben? Im Frühjahr 2017 bietet die Bildungsregion der Stadt Schwäbisch Hall in Kooperation mit der VHS sowie der Elternstiftung Baden-Württemberg die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Qualifizierung zur Elternmentorin bzw. zum Elternmentor für Eltern mit Kindern mit besonderem Förderbedarf. Als Mentorin oder Mentor sind Sie neutraler und vertraulicher Ansprechpartner für Eltern, Sie geben ihre Erfahrungen weiter, Sie informieren, beraten und begleiten andere Eltern. Die Qualifizierung umfasst vier Module zu Themen wie sonderpädagogische Förderung in Baden-Württemberg, Wege inklusiver Beschulung sowie Grundlagen und Methoden der Kommunikation und Gesprächsführung. Referentin: Dr. Kerstin Kern, Elternstiftung Baden-Württemberg