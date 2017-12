× Erweitern https://www.facebook.com/events/149782489120127/ kowalski

The same procedure as every every: Wer will schon an Neujahr morgens um 6 Uhr nach Hause gehen? Eben. Deswegen sind wir für euch da und feiern noch ein paar Stunden länger ins neue Jahr rein.

Guten Morgen 2018, das Sammelbecken für alle Kowalskis und die Stuttgarter Gastroszene nach Feierabend. Lasst uns eure Gastgeber sein und so jung kommen wir eh nie wieder zusammen. Die Kühlschränke sind voll, der Sound top und die Stimmung uferlos. Happy New Year vom Bahnhof. Der letzte Zug fährt irgendwann nach nirgendwo.