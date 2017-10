Rottenburg ist attraktiv und eine lebenswerte Stadt mit Vorbildcharakter in vielen Bereichen. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Damit das gelingt, gründeten AkteurInnen der Lokalen Agenda 21 die Initiative N! – Gutes Leben in Rottenburg am Neckar. Das N! steht für Nachhaltigkeit und eine Entwicklung, die einen Ausgleich zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Interessen schafft – lokal und global, heute und in der Zukunft.

Am 25. November veranstaltet die Initiative N! das "N!-Festival" in der Zehntscheuer. Erleben und Mitmachen steht im Mittelpunkt, wenn an diesem Tag die Zehntscheuer öffnet, um Nachhaltigkeit und gutes Leben in Rottenburg zu feiern.

KUNTU – Trommelmärchen und Mitmachtheater

Handy-Aktion

N!-Impuls

Kreatives Upcycling Basteln

Nachhaltigkeit macht Schule

Energie erleben und erforschen

Pfiffige Mobilität

Ausstellungen

Globale Nachhaltigkeitsziele

Videoclips und Kurzfilme

Ein guter Tag hat 100 Punkte

Fairer Handel - ein Gewinn für alle

Essen und Trinken - vegetarisch und vegan ... nicht immer, aber immer öfter

