Heut ist so ein schöner Tag

Gastspiel Theater Radelrutsch

Von und mit Bernard WilbsEin humorvolles und sinnreiches Mitmachabenteuer für alle ab 4 Jahren

Heute ist ein besonders schöner Sommer-Sonnen-Morgen. Der fröhliche Herr Tag freut sich auf die Kinder. Sicherlich sind schon sie auf dem Spielplatz und spielen und singen, schaukeln und springen. Aber der Spielplatz ist leer. „Na sowas!“ Bestimmt sind alle schon auf der bunten Blumenwiese und trippeln und trampeln, hüpfen und tanzen. Aber keiner ist zu sehen. Vielleicht sind die Kinder auch schon im Wald und rennen und lauschen, klettern und jauchzen. Aber auch im Wald, an der Wasserquelle, am See und sogar unter dem Geschichtenbaum ist niemand zu finden. „Na sowas! Wo sind denn die Kinder?“