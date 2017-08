Rund 30 Töpfer kommen in die Sülmerstraße. Einzelne zeigen den Besuchern vor Ort, wie ihre Gegenstände entstehen und sie bringen ein breites Angebot an Haushalts-, Deko- und Gartenartikeln mit.

Das Besondere am Heilbronner Hafenmarkt ist, dass nur Töpfer kommen dürfen, um ihre Waren zu verkaufen. Reine Händler von Tonwaren werden nicht zugelassen. Dieses Konzept des Marktes hat eine lange Tradition. Bereits 1487 wurden auf dem Hafenmarktplatz, der durch die "Hafner" (Töpfer) seinen Namen erhielt, Töpferwaren verkauft. Die Tradition wurde mit dem 2. Weltkrieg unterbrochen. Erst seit 1988 gibt es wieder einmal jährlich am ersten Oktoberwochenende an alter Stelle einen Töpfermarkt. In seiner langen Geschichte hat sich der Markt stark verändert. Dienten die Töpferwaren wie Geschirr, Tassen und Töpfe früher dem alltäglichen Gebrauch, so werden heute hauptsächlich zierkeramische Produkte wie Vasen, Wandteller, Schmuck, Blumen, Leuchter, Tiere, Brunnen und Figuren angeboten. Aber Gebrauchsgegenstände wie Tassen und Steingutgeschirr gibt es auch heute noch an vielen Ständen. Im Dekorationsbereich übertreffen sich die Töpfer des Hafenmarkts regelmäßig selbst. Von der schwimmenden Wasserschildkröte für den Gartenteich bis zur kunstvollen Leselampe ist alles dabei. Generell gibt es nichts, was es in Ton nicht gibt. Öffnungszeiten:Freitag und Samstag 10 bis 18 UhrSonntag 11 bis 18 Uhr