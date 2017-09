Hände weg von Mississippi

Endlich Sommerferien! Die 10-jährige Emma kann es kaum erwarten, wieder bei Großmutter Dolly auf dem Land zu sein. Bei ihrer Ankunft in dem kleinen Ort stellt sie zufrieden fest, dass alles ist wie immer. Aber das stimmt nicht ganz: Der alte Klipperbusch ist gestorben und sein Neffe Albert Gansmann verplant das zukünftige Erbe auf seine Art. Mit dem Anwesen hat er Großes vor, für Klipperbuschs Stute Mississippi allerdings ist da kein Platz mehr. Deshalb bestellt er kurzerhand den Pferdeschlachter. Emma kann Dolly in letzter Minute überreden, Gansmann das Pferd abzukaufen. Ab jetzt gehört Mississippi Emma. Doch schon kurze Zeit später steht Gansmann vor der Tür und möchte die Stute gern wieder haben. Spontane Tierliebe wird es nicht sein, die ihn antreibt. Was also steckt hinter Gansmanns Wunsch?

Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Garantiert gute Laune, Lust aufs Land und auf die Anarchie macht dieser traumwandlerisch gelungene, hervorragende Klassiker aus dem Jahr 2007. Mit ihm bewies Detlev Buck sein großes Talent für den Kinderfilm. Mit trefflich geführten jungen Darstellern, einem spannenden Ensemble und einem Ausflug in eine Beinah-Idylle mit einer Portion Globalisierung. Herrliche Einzelszenen wie etwa das Schweinereiten, der Tanz im Gewitterregen, das Liegen im sommerlichen Erdbeerfeld oder die Landschaftsbetrachtung durch eine Glasflasche während einer Busfahrt begeistern mit filmischem Zauber und die Liebe zur detailreichen Ausstattung ist unübersehbar.