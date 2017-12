Hänsel und Gretel – Friss, Vogel, oder stirb

„In seinen großen Momenten entfaltet ‚Leave Paradise‘ eine ungeheure Wucht.“ (Südkurier) Der künstlerisch äußerst erfolgreiche erste Teil im September hat die Messlatte hoch gelegt. Jetzt endlich der zweite Teil der Trilogie „Leave Paradise“! simon weiland musiktheater verzichtet auf jegliche Technik. Es gibt „nur“ Sprache, Stimme, Schauspiel und eine Gitarre. Damit stürmt der Sprachkünstler Simon Weiland in einem „ungeheuren Parforceritt“ (Fuldaer Zeitung) in verschiedenen Rollen durch das Märchen und bringt sein Assoziatives Theater auf die Bühne: Hänsel will nicht aus dem Hotel Mama in die Eigenständigkeit vertrieben werden. Er zieht der eigenen Mündigkeit ein Leben im Lebkuchenhaus vor und wird im goldenen Käfig gefüttert - von einer Hexe! Eine Parabel auf die Bevormundung durch Medien und Wissenschaft im Informationszeitalter. Zum Glück gibt es Gretel!Die Interpretation des Stoffes fördert große Überraschungen zutage und zaubert Theater pur auf die Bühne. Wortwitz, intensives Schauspiel, Stimmakrobatik und solide Live-Musik: anspruchsvoll, unterhaltsam, anregend… Absolut ungewöhnliches Theater in höchster Qualität! www.simon-weiland.de