"Hänsel und Gretel" ist eine der spannendsten Geschichten der deutschen Romantik, enthalten in der Märchensammlung der Gebrüder Grimm. In der unübertroffenen Vertonung des spätromantischen Komponisten Engelbert Humperdinck ist sie auch eine der schönsten, für viele sogar "die" schönste Märchenoper der gesamten Musikliteratur. Kein Wunder also, dass das Stück über 100 Jahre nach der Uraufführung immer noch in den Spielplänen der deutschen Theater die vorderen Plätze belegt. Und was wäre "Hänsel und Gretel" ohne den "Abendsegen", "Suse, liebe Suse", "Ein Männlein steht im Walde", "Brüderchen, komm tanz' mit mir", den "Knusperwalzer" und die vielen anderen eingängigen Melodien? Auf der Opernbühne werden Träume zur Wirklichkeit - für Groß und Klein, denn dieses Stück ist eigentlich kein reines Kinderstück, insbesondere nicht in der Klangwelt Humperdincks, in der schon mal der Text auf Tauchstation gehen kann, wenn die stürmischen Wogen des Orchesters überschwappen. Das Freie Landestheater Bayern hat eine abwechslungsreiche familiengerechte Fassung erarbeitet, bei der die Besucher den Text problemlos verstehen können und dennoch alle Höhepunkte erleben dürfen. Hänsel und Gretel Märchenoper von HumperdinckGroße Inszenierung mit Solisten, Kindern und Orchester des Freien Landestheaters BayernMichael Kitzeder RegieAlois Rottenaicher Musikalische Leitung