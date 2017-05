Häwelmann will noch nicht schlafen, sondern lieber in seinem Bettchen durchs Zimmer rollen. Und dann weiter in die Stadt. Alle Menschen sollen ihn sehen. Und dann durch den Wald. Alle Tiere sollen ihn bewundern. Doch nur der Mond schaut zu. Alle anderen schlafen tief und fest.

Mezzosopranistin Josy Santos (Mitglied des Opernstudios) und Musiker des Staatsorchesters Stuttgart erzählen von Häwelmanns nächtlicher Entdeckungsreise nach dem bekannten Märchen von Theodor Storm mit Musik von Johannes Brahms, Béla Bartók, Krzysztof Penderecki und Arvo Pärt für Gesang, Harfe, Violine und Kontrabass. Ein Sitzkissenkonzert für kleine Sternengucker und große Weltenbummler.

JUNI 2017

Vorstellungen im Rahmen des Jubiläumswochenendes 20 Jahre Junge Oper im Kammertheater:

So 25.06., 16 und 17 Uhr

Kartenbestellung (Erw. 10,-€ / Kinder 5,-€) direkt über das Kartenbüro der Staatstheater Stuttgart (Tel. 0711. 20 20 90) oder per Online-Bestellformular

Dauer

Ein Sitzkissenkonzert dauert etwa eine halbe Stunde. Jeweils 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung sind die Kinder zu einer Bastelarbeit zum Thema des Sitzkissen-Konzerts eingeladen. Anschließend an das Konzert haben sie Gelegenheit, die Instrumente, die sie vorher gesehen und gehört haben, selber auszuprobieren und so kennenzulernen.