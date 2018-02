Haiyti hat Hip-Hop in den vergangenen 18 Monaten einmal auf links gezogen. Die alten Gewissheiten, sie gelten nicht mehr, die vermeintlichen Grenzen zwischen Straße und Avantgarde, Gangsta und Kunst, Untergrund und Pop.

Haiyti hat sie eingerissen, als Einzelkämpferin im Über-Macho-Geschäft Deutschrap. Mit DIY-Releases im gefühlten Wochentakt katapultierte sich die Rapperin und Sängerin aus Hamburg-St. Pauli an die Spitze einer neuen Generation, der Regeln nichts bedeuten, Freiheit dafür umso mehr.

Das brachte ihr Liebe quer durch alle Lager. Dendemann, Haftbefehl, Deichkind: alle Fans. Von finsteren Trap-Höhlen bis zu Rock am Ring: alle am Durchdrehen. Das Hip-Hop-Magazin #1 JUICE nahm Haiyti aufs Cover; die ZEIT erkannte in ihr "Falco, der klingt wie Nina Hagen" und befand knapp: "Eine Pop-Revolution bahnt sich an."

Am 12.01.2018 veröffentlicht Haiyti ihr erstes großes Album über Vertigo/Capitol. "Montenegro Zero" ist ein gefühltes Debüt, ein Klassiker seines ganz eigenen Genres: zwölf Songs, keine Features, ein Moment, ein Vibe. Haiyti selbst nennt es "Gangsta-Pop" – Geschichten von ganz unten mit Melodien für ganz oben.

In dieser Musik vermischen sich radikaler Party-Nihilismus und die Kälte des Milieus mit beispielloser emotionaler Tiefe und absurd eingängigen Hooks; Einflüsse von Trap bis Dancehall und Deutsche Welle mit Haiytis ureigener Sprache und Stimme. "Montenegro Zero" ist Musik aus tiefstem Herzen, direkt in die Fresse.

Produziert wurde die LP von KitschKrieg. Das Berliner Produzententeam hat nachhaltig verändert, wie deutsche Popmusik im Hier und Jetzt klingt, mit gefeierten Arbeiten für u.a. Trettmann, die Beginner oder Bonez MC & Raf Camora. Nach der kultisch verehrten "Toxic"-EP aus dem Jahr 2016 ist "Montenegro Zero" die zweite Zusammenarbeit mit Haiyti.

"Montenegro Zero" macht alles auf Null und ist gleichzeitig Neuanfang. G-Punk, Tropi-Trap und Welthits für ein besseres Morgen, in einem Paralleluniversum voll ehrlicher Halunken. Mit neuem Album im Gepäck geht's für Haiyti dann im Februar 2018 auf Tour!

Das Konzert von HAIYTI im Im Wizemann in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.