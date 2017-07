Vom Haken zum Pflug – die Entwicklung der Bodenbearbeitung

Seit Jahrtausenden bestellen Menschen das Feld: mit dem hölzernen Haken, dem tiergezogenen Pflug oder schwerem mechanischem Gerät wie dem Dampfpflug. Einige Innovationen entstanden im Laufe der Zeit auch in Hohenheim: in der Ackergerätefabrik, die König Wilhelm im frühen 19. Jahrhundert gemeinsam mit dem Vorläufer der Universität als Antwort auf eine verheerende Hungersnot gründete. Grundlagen und Entwicklungen der Bodenbearbeitung erklärt bei der Sonntagsführung der ehemalige Leiter des Fachgebiets für Verfahrenstechnik in der Pflanzenproduktion der Universität, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Karlheinz Köller.

Eintritt: 4 Euro (Kinder über 6 Jahre: 1 Euro)