Half Broke Horses

Jeannette Walls erzählt den bewegten Lebensweg ihrer Großmutter Lily Casey, die im „Wilden Westen“ aufwächst. Lily ist eine starke Frau, die oftmals selbstbewusster auftritt als erwünscht. Schon als Kind übernimmt sie Verantwortung und identifiziert sich mit ihrem Vater.

Mit fünfzehn Jahren reitet sie 500 Meilen alleine, um zu ihrer Arbeitsstelle als Lehrerin zu gelangen.Später als Erwachsene leitet sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern eine große Vieh-Ranch. Immer wieder muss sie extra Geld dazuverdienen, sei es beim Poker-Spiel, beim Schmuggeln von Alkohol oder durch die Teilnahme an Pferderennen. Unermüdlich setzt sich die mutige Lily gegen Ungerechtigkeiten und Vorurteile ein, was sie regelmäßig in Schwierigkeiten bringt ...In der Lebensgeschichte von Lily Casey spiegelt sich die US-amerikanische Geschichte von der großen Depression über den Zweiten Weltkrieg bis hin zu den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und dem Aufschwung nach dem Krieg wider.