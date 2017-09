Hall i(s)st gut

"Nach dem Essen soll man ruh n oder tausend Schritte tun"Bei dieser Kombination aus Stadtführung und kulinarischen Spezialitäten werden Sie Ihren Spaß haben. Unsere fachkundigen Gästebegleiter/innen zeigen Ihnen interessante Sehenswürdigkeiten und unsere Gastronomie verwöhnt Sie zwischendurch mit regionaler/ saisonaler Küche. Einzelne Eindrücke verweben sich so zu einem harmonischen Nebeneinander von Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Leistungen sind enthalten:1 dreigeteilte StadtführungZwischendurch verwöhnt Sie die Schwäbisch Haller Gastronomie mit: 1 Begrüßungssekt mit kleinen Haller Spezialitäten1 Hauptspeise inkl. einem Getränk in einem ausgesuchten Restaurant in der Innenstadt1 Kaffeepause inkl. einer Tasse Kaffe oder Tee in einem Bistro in der Innenstadt1 kleines "salziges" ErinnerungsgeschenkBei gemütlichem Tempo dauert die Kulinarische Stadtführung ca. 4 Std.