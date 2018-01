Wir feiern 1 Jahr HALL OF LOVE mit bigFM

UNVORSTELLBAR - aber wahr, die HALL OF LOVE feiert im Februar 2018 ihren ersten Geburtstag! Rückblickend schauen wir auf die erfolgreichsten Events mit internationalen Künstlern und DJ´s und mit den besten Partypeoplen, die das Rhein-Neckar-Gebiet zu bieten hat!Bereits zum Start der HALL OF LOVE gab es eine ausverkaufte halle02, dafür möchten wir uns bei EUCH bedanken, indem wir mit den geilsten DJs in das neue Jahr Starten.Im Laufe des letzen Jahres konnten wir CHRIS WACUP als unseren Resident gewinnen, obwohl er sonst auf den größten Festivals Europas auflegt, ist es ihm jedes mal eine Ehre uns in Heidelberg zur Extase zu bringen.HALL OF LOVE die MEGA Party zum Jubiläum in Kooperation mit bigFM! Germany meets Heidelberg!"HALLE02 CLUB" [CHARTS, POP, DANCE, HOUSE, EDM]- CHRIS WACUP (Frankfurt, bigFM nitroX, Nature One, uvm)- DJane Thunderpussy - Tatjana Orffee (Mannheim, Sunshine Live, HALL OF LOVE)SPECIAL GUESTS- bigFM Rob Green (Deutschlands biggste Morningshow)- Lucas Deiters (WCD, HALL OF LOVE)- Electra Pain (DIVA DELUXE, Love Factory)