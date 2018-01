6 Partys im geballten Package – geht das überhaupt? Klar geht das!Wir nehmen Euch mit auf eine musikalische Zeitreise, in der jede Stunde einem eigenen Jahrzehnt gewidmet wird.

Los geht es um 22h mit der „Sixties Party“Hier erwarten Euch die Hits, auf die schon Euere Eltern in katholischen Freizeitheimen abgegangen sind: Stones, Beatles, The Who, Jimi Hendrix, The Doors...Weiter geht’s um 23h mit der „70s Party“Hier treffen Rock-Dinos wie Led Zeppelin, Deep Purple und AC/DC auf Funk, Soul und Disco-Klassiker von Abba, James Brown und Village People.Um Mitternacht geht’s mit Volldampf in die „80er Party“Cooler Synthie-Pop von Depeche Mode, trifft auf Madonna, Michael Jackson und Whitney Houston. Selbstverständlich sind auch die Ärzte, Falco und Nena mit an Bord.Um 1h dann unser aller Party-Highlight: „Die 90er Party“Barbie Girls treffen auf Backstreet Boys! Jugendsünden von Britney Spears, Blümchen und den Spice Girls, treffen auf Scooter, Nirvana und Oasis. Dazu jede Menge Eurodance von Mister Vain bis Cotton Eye Joe.Ist das noch zu toppen? Ja klar! Denn um 2h, startet die „Die 2000er Party“Dance und R’n’B von Black Eyed Peas bis Lady Gaga, treffen auf David Guetta, Taio Cruz und die Atzen. Natürlich gibt es auch rhythmische Grooves von Seeed bis Eminem und Rockiges von Green Day bis Linkin Park.Ab 3h – „Die 2010er Party“Auf den letzten Metern schlapp machen? Nicht mit uns, denn geben wir noch mal alles... Avicii, Calvin Harris, Ofenbach und Robin Schulz treffen auf Cro, Katy Perry, Coldplay und Ed Sheeran. Von Wannsee bis Happy – von Satelite bis Despacito...

Ein Abend wie eine Fahrt mit einem Rollercoster durch 6 Jahrzehnte Musikgeschichte - wer kann da wiederstehen?