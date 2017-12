Sehr schöner und beliebter Floh-, Trödel- & Antikmarkt.Der Markt findet 2018 am 20. Januar und 24. Februar statt

Die Halle ist beheizt, Toiletten und Gastronomie sind vorhanden. Für die Teilnahme ist eine Vorreservierung erforderlich.

Weitere Hallenmärkte 2018: Mosbach: Alte Mälzerei am 27.01. und 17.02.18, Bad Rappenau: Mühltalhalle am 13.01. und 03.02.2018, sowie Mosbach- Neckarelz: Pattberghalle am 03.03.18.