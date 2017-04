Beim Haller Frühling können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Wochenende voller Spaß, kulinarischer Genüsse und bunter Unterhaltung freuen. Der Frühling wird mit einem großen Fest in der Schwäbisch Haller Innenstadt und den Handelszentren begrüßt. Am Samstag geht es mit dem Kinderflohmarkt los. Dieser findet traditionell von 9 bis 14 Uhr in der Neuen Straße statt und eröffnet das große Festwochenende bereits mit einigen Schnäppchen direkt aus den Kinderzimmern. Hier sind die kleinen Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihre Spielsachen und Bücher zum Verkauf anzubieten. Eine Teilnahme für Kinder ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Am verkaufsoffenen Sonntag wird in Schwäbisch Hall ein bunt gemischtes Programm für Jedermann angeboten. Hier ist in der ganzen Stadt kunterbuntes Treiben garantiert. Beim Bummeln und der Suche nach einem neuen Frühlings-Outfit überraschen die Geschäfte in der Innenstadt und den Handelszentren die Besucherinnen und Besucher mit vielen Aktionen und attraktiven Angeboten. Rabatte, Vorführungen, Verkostungen und Kinderaktionen machen den verkaufsoffenen Sonntag auch in den Geschäften zu einem schönen Familientag.Auch in den Handelszentren ist einiges geboten: Im Handelszentrum West und Kerz werden wieder einige spannende Aktionen angeboten. Das Handelszentrum Ost besticht traditionell mit vielen Leckereien und informativen Vorführungen.Poesie in der Stadt„Der Frühling lässt sein blaues Band...“ - ganz nach diesem Motto wird zum Haller Frühling die Poesie nach Schwäbisch Hall einziehen. Warum? Weil der Frühling schon viele Dichter zu poetischen Aussagen inspiriert hat. Wenn der Frühling einzieht und die Sonne ihre ersten warmen Strahlen auf die Erde schickt, erwachen Mensch und Umwelt jedes Jahr neu. Deshalb gehören Frühling und Poesie einfach zusammen. In diesem Jahr wird durch eine poetische Einkaufsstraße das Thema in den Geschäften in der Innenstadt und den Handelszentren aufgenommen. Durch individuelle Gedankensprüche des Wirtschaftsdichters Oliver W. Schwarzmann, der bereits durch einige Ausstellungen bekannt ist, werden die Besucherinnen und Besucher in den Bann der Poesie gezogen und erfahren so eine völlig neue Art, den (Haller) Frühling zu erleben.Sportlicher Start in den FrühlingDer Fahrradtag, der bereits im letzten Jahr sehr gut angenommen wurde, wird in diesem Jahr wieder im Kocherquartier, auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Platz und dem Eventplatz stattfinden. Angebote, Informationen und Aktionen rund um das Thema Fahrrad werden die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher ein weiteres Mal begeistern. Frühlingsfest auf dem Marktplatz am 6. und 7. MaiDas Frühlingsfest auf dem Marktplatz wird dieses Jahr wieder zum Haller Frühling eröffnet. Ab Samstag Abend darf hier ausgelassen gefeiert werden. Am Samstag Abend wartet das Frühlingsfest in diesem Jahr mit einem besonderen Highlight auf: Die Radio Ton 80er Party. Hier lässt ein DJ die Kultmusik der 80er Jahre wieder aufleben und sorgt damit für einen durch getanzten Abend und jede Menge gute Laune.Der Sonntag gehört dann zunächst einmal wieder den Vereinen aus Schwäbisch Hall, die sich auf der großen Bühne mit einem bunten Programm präsentieren können. Um 18 Uhr wird die Band Crosstrail den Haller Frühling mit einem mitreißenden Auftritt zu einem guten Abschluss bringen.Auch aus kulinarischer Sicht lässt das Frühlingsfest keine Wünsche offen. Ob traditionell mit Bratwurst und Bier oder lieber international mit einer leckeren Pizza und einem fruchtigen Wein– das Frühlingsfest hat für jede und jeden genau das Richtige parat.Der Eintritt ist an allen Tagen frei!Öffnungszeiten des Frühlingsfests:Samstag, 18 bis 24 UhrSonntag, 11 bis 22 Uhr