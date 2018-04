× Erweitern (c) Ufuk Arslan Haller Frühling

Beim Haller Frühling können sich die Besucherinnen und Besucher am 5. und 6. Mai auf ein abwechslungsreiches Wochenende voller Spaß, kulinarischer Genüsse und bunter Unterhaltung für die ganze Familie freuen. Der Frühling wird mit einem großen Fest in der Innenstadt und in den Handelszentren Schwäbisch Halls begrüßt.

Am Samstag geht es mit einem Kinderflohmarkt los. Dieser findet traditionell von 9 bis 14 Uhr in der Neuen Straße und auf dem Sparkassenplatz statt und eröffnet das große Festwochenende mit Schnäppchen direkt aus den Kinderzimmern. Eine Teilnahme für Kinder bis 17 Jahre ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Am verkaufsoffenen Sonntag wird in Schwäbisch Hall ein bunt gemischtes Programm für jedermann angeboten. Beim Bummeln und auf der Suche nach einem neuen Frühlings-Outfit überraschen die Geschäfte mit breit gefächerten Aktionen und attraktiven Angeboten. Rabatte, Vorführungen, Verkostungen und Kinderaktionen machen den verkaufsoffenen Sonntag auch in den Geschäften zu einem überaus reizvollen und schönen Familientag. In den Handelszentren ist ebenfalls einiges geboten: Im Handelszentrum West und Kerz gibt es spannende Aktionen. Das Handelszentrum Ost besticht mit vielen Leckereien und informativen Vorführungen.

Natürlich dürfen auch die vielen bunten Stände in der Innenstadt mit einem breiten Angebot nicht fehlen.

Mobilität der Zukunft im Kocherquartier

Der E-Mobilitätstag auf dem Dietrich-Bonhoeffer- Platz und dem Eventplatz im Kocherquartier zeigt den Besucherinnen und Besuchern die neuesten Entwicklungen im Bereich der E-Mobilität auf. Natürlich wird hier nicht nur informiert. Viele Überraschungen erwarten die Kundinnen und Kunden am Sonntag ab 11 Uhr.

Mit dem Bus zum Fest

Auf Initiative des Vereins Schwäbisch Hall aktiv e.V. wird es am Sonntag, 6. Mai wieder einen Pendelbus geben, der die Innenstadt mit den Handelszentren West und Ost verbindet. Auch die jeweiligen Schulzentren werden mit eingebunden, so dass diese Parkplätze zusätzlich genutzt werden können und einem stressfreien Erreichen aller Aktionsgebiete nichts entgegen steht.

Frühlingsfest auf dem Marktplatz am 5. und 6. Mai

Das Frühlingsfest auf dem Marktplatz ist inzwischen bereits ein fester Bestandteil desHaller Frühlings. Ab Samstagabend darf hier ausgelassen gefeiert werden. Samstags wartet das Frühlingsfest in diesem Jahr wieder mit einem besonderen Highlight auf: Der Radio Ton 80er Party. Hier lässt ein DJ die Kultmusik der 80er Jahre wieder aufleben und sorgt damit für einen unvergleichlichen Abend und jede Menge gute Laune.Der Sonntag wird um 12 Uhr vom Stadtorchester Schwäbisch Hall eröffnet. Danach gehört die Bühne dann wieder den Vereinen, Tanzschulen und Sportanbietern aus Schwäbisch Hall und der Region, die sich auf der großen Bühne mit einem bunten Programm präsentieren und zeigen, was Schwäbisch Hall sportlich alles zu bieten hat. Von Majoretten über Selbstverteidigung, Yoga und Tanzauftritten ist alles dabei.

Auch aus kulinarischer Sicht lässt das Frühlingsfest keine Wünsche offen. Ob traditionell mit Bratwurst und Bier oder international mit leckerem Schaschlik – das Frühlingsfest hält für jeden Geschmack etwas bereit.