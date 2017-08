Der Goldene Herbst wird eingeläutet Ein Wochenende zum Bummeln, Genießen und Feiern Ende September ist es wieder soweit: Der Haller Herbst lockt mit vielen Aktionen und Attraktionen in der Innenstadt und den Handelszentren nach Schwäbisch Hall.Am Freitag wird um 19 Uhr das traditionelle Weindorf im Hospitalhof eröffnet. Dann werden die Hohenloher Weinhoheiten das erste Weinfass anstechen und gemeinsam mit dem Ersten Hofpaar des Großen Siedershof das Festwochenende einläuten. Bei einem guten Tropfen und vielen Leckereien finden Genießerinnen und Genießer hier ein gemütliches Plätzchen, wo es sich angenehm Plaudern lässt. Für gute Unterhaltung durch regional bekannte Künstlerinnen und Künstler ist das ganze Wochenende über gesorgt. Am Samstag begrüßt die Stadt Schwäbisch Hall alle Kinder bis 17 Jahre in der Gelbinger Gasse zum Kinderflohmarkt. Verkauft werden darf von 9 bis 13 Uhr alles, was die Kinderzimmer hergeben. Es ist keine Anmeldung nötig und es fallen auch keine Gebühren an.Am Sonntag geht es dann in der ganzen Stadt rund. Viele Geschäfte haben geöffnet und bieten den Besucherinnen und Besuchern neben herbstlichen Shopping-Erlebnissen noch eine ganze Reihe an Aktionen und Attraktionen. Egal ob Gewinnspiele, ein Gläschen Prosecco oder Sonderangebote, bei dem Programm ist für jede und jeden etwas dabei. Das Handelszentrum Ost besticht durch das kulinarische Angebot.Auch im Handelszentrum West und Kerz werden die Händlerinnen und Händler ihre Gäste nach allen Regeln der Kunst verwöhnen: Rabatte, Verpflegung und interessante Vorführungen sind nur einige Beispiele für die große Vielfalt an Angeboten. Das Musikquiz von "antenne 1" unterhält die Gäste mit einem spannenden Gewinnspiel. Wer alle Titel richtig errät, gewinnt tolle Preise.Bei so vielen Aktionen ist es gar nicht einfach, sich zu entscheiden. Muss man zum Glück auch nicht, denn die Wege von Aktion zu Aktion sind nicht weit und die Restaurants, Cafés und Bars laden zwischendurch zu einer kleinen Verschnaufpause ein. Die Durchführung des Haller Herbst wird freundlich unterstützt durch die Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim.