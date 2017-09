Die Traditionsparty zu Halloween!Die "HALLOWEEN FEVER" ist eines der absoluten Partyhighlights des Jahres in Heidelberg und an Halloween seit Jahren Tradition. In diesem Jahr feiern wir auf 2 Floors! Drum´n´Bass & Jungle- Floor: SaSaSaS feat. SKIBADEE, SHABBA D, SHOTTA, STORMIN, MACKY GEE & PHANTASY, FUNKSTA, E.DECAY, DUB BERZERKA, CHAYBEZ, MC SHADOW.Als Host ist wie immer MC Skibadee mit von der Partie als Garant für exzessives Crowdhyping und Stimmungsmache :) Dancehall, Reggae & Urban Sounds-Floor: WARRIOR SOUND (International Reggae & Dancehall Entertainment), BASSTONE, SISTER JEWEL, WONDA PRINCE ! Wer NUR auf den Riddim Fire Floor möchte, kann dafür quasi ein Einzelticket ziehen > 10 EUR, nur AK. !