Trick or treat? Im Cocolores gibt’s zu Halloween sowohl Süßes als auch Saures – in Form frisch gemixter Cocktails, versteht sich! Mit Special Drinks und kostenlosem Eintritt bis 23 Uhr lädt Coco zur Nacht vor Allerheiligen und sorgt mit stimmungsvoller Deko für schaurig-schöne Stunden. Der Dresscode für die Gäste bleibt derweil entspannt: Vom süßen Kätzchen über gruselige Untote bis zum neuesten Partyoutfit ist alles erlaubt, was Spaß macht! Schließlich kommt’s hier nicht auf die wildeste Kostümierung, sondern auf die passende Stimmung an – und die ist im besten Falle ausgelassen bis übermütig, wie es sich für das angesagte Clubkonzept mitten in der City gehört. Happy Halloween!