× Erweitern Halloweendampf

Am 31. Oktober wird es gruselig auf den Bruckenwasen in Plochingen. In düsterer und gespenstischer Atmospäre gibt es Süßes und Saures in fester oder flüssiger Form eigens vom Hexenküchenteam zubereitet.

Kostümprämierung um 18:00 Uhr

Kinderschminken ab 16:30 Uhr