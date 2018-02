Hamburger Fischmarkt on Tour

Drei Tage wird die Neckarsulmer Fußgängerzone rund um den Marktplatz und auf dem Kolping-Parkdeck der Hamburger Hafen – mit „fliegenden Händlern“ und den typischen Marktschreiern.

Drei Tage lang wird es in der Neckarsulmer Fußgängerzone rund um den Marktplatz zugehen wie im Hamburger Hafen – mit „fliegenden Händlern“ und den typischen Marktschreiern, die ihre Waren „gnadenlos“ billig feilbieten. Besucher können miterleben, wie die weltbekannten Marktschreier allerlei Waren im wahrsten Sinne des Wortes verschleudern. Denn zur besonderen Verkaufstaktik der Händler gehört es seit jeher, Warenproben in die Menge der Schaulustigen zu werfen. Dies dient zum einen als Qualitätsbeweis. Zum anderen bekräftigt der Marktschreier so seine Absicht, alles „loswerden“ zu wollen – selbst zu einem Preis unter Wert. Im Angebot sind nicht nur Fischspezialitäten aus Hamburg. Zum Warensortiment gehören auch Gewürze, Neuheiten aller Art, Pflegeprodukte, Spielzeug, Tischwäsche und vieles mehr.