Handball WM Frauen

HVW und Stadt bieten Fans aus dem In- und Ausland zahlreiche Highlights

Nicht „nur“ Sport (vor allem natürlich Handball), sondern auch Kunst, Stadtführungen in Deutsch, Englisch, Norwegisch und Schwedisch, Spaziergänge, Sonderausstellungen oder der „Sternlesmarkt“ – in Bietigheim-Bissingen und Umgebung sowie im gesamten Verbandsgebiet des Handballverbandes Württemberg (HVW) bekommen die Handballfans vor und während der 23. IHF Handball Weltmeisterschaft der Frauen zahlreiche Highlights geboten. „Wir wollen unseren Gästen zum einen ein guter Gastgeber sein und ihnen den Aufenthalt in Stadt und Region so angenehm wie möglich gestalten“, erklärt Oberbürgermeister Jürgen Kessing. „Und zum anderen sollen Mannschaften und Zuschauer mit dem Eindruck und Gefühl wieder abreisen, dass die WM-Tage in Bietigheim-Bissingen etwas ganz Besonderes gewesen sind.“

Deshalb haben sich Mitarbeiter der Stadt und Funktionäre des HVW schon lange Gedanken gemacht, mit welchen Aktionen und Angeboten den erwarteten Besuchern aus Norwegen, Schweden, Ungarn, Tschechien, Polen und Argentinien, aber auch aus dem „Ländle“ und ganz Deutschland möglichst nachhaltige Erinnerungen an die erste Dezemberwoche 2017 und an die Vorrunde in Bietigheim-Bissingen verschafft werden könnten.

Die Stadt unter Federführung von Sportsamtsleiter Stefan Benning und Eric Reiter vom 3B-Tourismus-Team legt eine fast 30 Seiten umfassende Broschüre auf, in der die Gäste „Tipps für Ihren Aufenthalt“ bekommen. „Diese Broschüre gibt es sowohl in gedruckter Form als auch online über die Homepage der Stadt“, so Stefan Benning. Im Grußwort wirbt OB Kessing für „Stadtführungen durch die malerische Altstadt mit ihren prachtvollen Fachwerkbauten, engen Gassen und reizvollen Plätzen“ ebenso wie für die Ausstellungen im Stadtmuseum im historischen Hornmoldhaus oder in der städtischen Galerie. Kunst begegnet den WM-Besuchern in der Stadt auf Schritt und Tritt: In der Fußgängerzone und im Bürgergarten sind zahlreiche zeitgenössische Skulpturen zu bewundern. Das Bad am Viadukt lädt zur Erholung und eigener sportlicher Betätigung ein, das Enztal zu Spaziergängen und dem Bewundern des mächtigen Viadukts, der mit seinen 21 Bögen das Tal in 33 Metern Höhe überspannt. Nach den spannenden Spielen in der EgeTrans Arena locken viele Restaurants und Weinstuben mit köstlichen Speisen der regionalen, schwäbischen und internationalen Küche sowie den hervorragenden Weinen aus der Region.

Die Fanzone ist an den Spieltagen von 16 bis 21 Uhr geöffnet

Infostände, Essen und Trinken sowie ein täglich wechselndes Unterhaltungsprogramm präsentiert die Fanzone in der Sporthalle am Viadukt. Am Eröffungstag der WM (1. Dezember) wird zwar in Bietigheim-Bissingen noch nicht gespielt, aber ab 18 Uhr treten in der Fanzone die „Tiny Tones“ auf, und von 19 bis 21 Uhr kann dann das erste Match der deutschen Mannschaft gegen Kamerun in Leipzig beim Public Viewing verfolgt werden. An den Spieltagen der Vorrundengruppe B mit Titelverteidiger Norwegen als Favorit stehen „Beauty Case“ (2. Dezember), „Besser“ (3. Dezember), die Acoustic Band der Musikschule Bietigheim-Bissingen (5. Dezember), „Krämers Kit“ mit der Lightshow „Dancing Graffiti“ (7. Dezember) sowie zum Abschluss am 8. Dezember Omar Fernandez und „Tango Argentino“, wieder mit der Lightshow „Dancing Graffiti“ auf der Bühne.

Sonderausstellung „Mut Bilder“ und sehenswerte Ausstellungen in der städtischen Galerie

Vier Tage lang begleiteten die Künstler Yoku Shimizu, Thomas Fuchs und Thilo Rothacker die Bundesligateams der SG BBM Bietigheim und hielten dabei ihre Beobachtungen zeichnerisch fest. Das Ergebnis sind die „Mut Bilder“, die während der Weltmeisterschaft im Rahmen einer Sonderausstellung – zusammengestellt von Markus Schüle – in den Marktplatz-Arkaden zu sehen sind. Der Künstlerbund Baden-Württemberg präsentiert in der städtischen Galerie eine umfassende Ausstellung zum „Stand der Dinge“. Die aus Bietigheim stammende Fotokünstlerin Sabine Braun setzt sich mit der historischen Person Martin Luthers auseinander, und außerdem sind dort Linolschnitte und Werke des Grafikers, Malers und Glaskünstlers Johannes Hewel (1947-2009) zu bewundern. Im Hormoldhaus schließlich spürt eine Sonderausstellung der Frage „Macht Handarbeiten glücklich? Von der Notwendigkeit zur Selbstverwirklichung“ nach.

Angebote für Besuche des „Sternlesmarktes“ in Bietigheim sowie der Weihnachtsmärkte in Ludwigsburg, Stuttgart, Esslingen und auf der Burg Hohenzollern finden sicherlich ebenso ihre Interessenten wie eine winterliche Kutschfahrt über den Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang. Stark nachgefragt werden dürfte auch das „Weihnachtsshopping“ in der Outletcity Metzingen. Alle auswärtigen Trips werden mit modernen Reisebussen von LOK-Partner Spillmann Reisen durchgeführt und starten am Bahnhofsvorplatz in Bietigheim-Bissingen. Weitere Ziele sind das Porsche Museum in Zuffenhausen, das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart und das Residenzschloss Ludwigsburg. „Im Übrigen gelten die Eintrittskarten für die WM-Spiele als Kombi-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr“, freut sich Rainer Kübler, Geschäftsführer der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen und somit „Hausherr“ in der EgeTrans Arena. Er unterzeichnete mit dem VVS (Verkehrsverbund Stuttgart) eine entsprechende Vereinbarung, so dass die Karteninhaber ab drei Stunden vor Spielbeginn und bis Betriebsschluss am jeweiligen Spieltag Stadtbusse sowie die S- und Regionalbahnen kostenfrei nutzen können.

HVW will möglichst viele Mädchen und Frauen nachhaltig für den Handball gewinnen

„Der Handballverband Württemberg war eigentlich schon immer ein Verband, der sich sehr viel um den Frauen- und Mädchenhandball gekümmert hat“, erklärt Präsident Hans Artschwager nicht ohne berechtigten Stolz. Nicht von ungefähr kommen mit dem Deutschen Meister SG BBM Bietigheim, TuS Metzingen, Frisch Auf Göppingen, der Neckarsulmer Sportunion und dem TV Nellingen gleich fünf von 14 Vereinen der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) aus Württemberg. Hinzu kommen die württembergischen Zweitligisten TG Nürtingen, SG H2Ku Herrenberg und FSG Waiblingen/Korb sowie mit der TSG Ketsch (Kurpfalz Bären) ein Zweitligist aus dem Bereich des Badischen Handball-Verbandes, der im direkten Einzugsgebiet von Bietigheim-Bissingen liegt.

Deshalb hat sich der HVW mit dem ausrichtenden Hallenbetreiber, den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen, und der örtlichen SG BBM Bietigheim zum Ziel gesetzt, ein gemeinsames Rahmenprogramm zu entwickeln, um zum einen möglichst viele Zuschauer an den Spieltagen in die EgeTrans Arena zu locken und zum anderen die Frauen-WM als Katalysator zu nutzen, um auf die Sportart Handball aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Dafür wird jeder Partner seine Strukturen nutzen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Für den Handballverband Württemberg besteht die Infrastruktur aus den Vereinen und den Bezirken. Folgende Rahmenprogrammpunkte sind an den einzelnen Tagen durch den HVW geplant: Der „Tag des Talents“/Abschluss Mini-WM (2. Dezember), Trainingscamps für Mädchen in Neckarsulm, Stuttgart, Spaichingen und Magstadt (1. bis 3. Dezember), ein Schul-Aktionstag mit dem Grundschulaktionstag in Baden-Württemberg (5. Dezember), der Ehrenamtstag gemeinsam mit dem Württembergischen Landessportbund (WLSB) und der SportRegion Stuttgart (7. Dezember) und ein Ehemaligentreffen der HVW-Auswahlspielerinnen (8. Dezember).

Außerdem findet am 8. Dezember ein Workshop im Rahmen des DHB-Frauenforums statt. Zu dieser Talkrunde sind hochkarätige Gäste eingeladen. Mit dabei sind: Jennifer Kettemann: Geschäftsführerin der Rhein-Neckar-Löwen GmbH und einzige Managerin in der Handball-Bundesliga der Männer, Marielle Bohm, ehemalige Nationalspielerin und aktuell Trainerin der Nationalmannschaft der Juniorinnen, Aylin Bok, Spielerin der SG BBM Bietigheim, U-18 Vizeweltmeisterin und junges Trainertalent im HVW, Christine Haaser, ehemaliges HVW-Präsidiumsmitglied und Mitglied der Frauen-Kommission des Deutschen Handballbundes, die Schwestern Tanja Schilha und Maike Merz, ein Schiedsrichter-Gespann im EHF- und IHF-Kader aus Meckenbeuren, und Maren Baumbach, ehemalige Nationalspielerin und WM-Botschafterin des HVW.

Mini-WM, VR-Talentiade und die 1. Ludwigsburger Grundschulmeisterschaft

An vier Standorten führt der HVW eine Mini-WM für die E-Jugend durch. Die Vereine vertreten eine Nation, die an der WM teilnimmt. Mini-WM wird am Wochenende 11./12. November in Wernau, Aalen, Ehingen und Ludwigsburg ausgespielt. Die Sieger der VR-Talentiade des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, ein Talentsichtungssystem im Land, das in mehreren Sportarten durchgeführt wird (Fußball, Leichtathletik, Ski, Golf, Turnen, Tennis und Handball), sind am 3. Dezember nach Bietigheim-Bissingen eingeladen. Die 1. Ludwigsburger Grundschulmeisterschaft wird am 24. November von den Grundschulen aus dem Ludwigsburger Raum ausgerichtet. Teilnahmeberechtigt ist jeweils eine Mannschaft aus der Klassenstufe 3/4 jeder Grundschule. Die „Siegerschüler“ dürfen bei der Vorrundengruppe in Bietigheim-Bissingen als Spalierkinder fungieren. Bei den Schul-Aktionstagen sollen Grund- und Ganztagsschulen einen Schulausflug nach Bietigheim-Bissingen zur WM machen, besonders zu den Spielen um 14 Uhr am Dienstag, Donnerstag und Freitag. Dank der Unterstützung des verlässlichen Partners SportRegion Stuttgart können die Karten für die Schüler subventioniert werden.

Ein Tag als „Dankeschön“ für unzählige Ehrenamtliche des WLSB, des HVW und der SportRegion

Beim Ehrenamtstag am 7. Dezember lädt der Württembergische Landessportbund (WLSB) 250 ehrenamtliche Funktionäre seiner Mitgliedsverbände zur WM ein. Auch der HVW hält an diesem Tag sein jährliches Treffen der ehemaligen Bezirks- und Verbandsmitarbeiter in der EgeTrans Arena ab. Ebenso sagt an diesem Tag die SportRegion Stuttgart „Danke“ zu ihren ehrenamtlichen Helfern. Der Verein der Freunde und Förderer des Handballs in Württemberg, der nun seit über 15 Jahren den Kinder- und Jugendhandball im HVW maßgeblich unterstützt, veranstaltet am 7. Dezember seine jährliche Mitgliederversammlung in Bietigheim-Bissingen. „Zum Abschluss werden wir natürlich gemeinsam die WM-Spiele besuchen“, sagt Bernhard Bauer, der ehemalige DHB- und HVW-Präsident. Der aktuelle Ehrenpräsident des Handballverbandes Württemberg ist zugleich Vorsitzender des Freundeskreises. Außerdem ist er Zweiter Vorsitzender des Lokalen Organisationskomitees (LOK), das sich schon seit über einem Jahr regelmäßig zu Sitzungen trifft. „Wir sind mit unseren Vorbereitungen auf einem guten Weg“, beurteilt der ehemalige Bundesligaspieler, der als Funktionär bereits zahlreiche Welt- und Europameisterschaften erlebt hat, den Status quo.

LOK-Vorsitzender Thilo Dittmann, „Hausherr“ in der EgeTrans Arena, ergänzt: „Mit dem Vorverkauf sind wir sehr zufrieden, wir konnten schon knapp 10.000 Tickets absetzen.“ Delegationen des Weltverbandes IHF und des DHB haben bei so genannten „Site Visits“ die Örtlichkeiten in und um die Halle herum begutachtet und positiv bewertet.

Die WM-Botschafterin des HVW, Maren Baumbach, 2007 Bronzemedaillengewinnerin bei der WM in Frankreich, zeigt sich ebenfalls beeindruckt von den Aktivitäten am WM-Spielort Bietigheim-Bissingen: „HVW und Stadt planen ein tolles Rahmenprogramm, und ich wünsche mir, dass wir ein bisschen Euphorie entfachen können, ähnlich wie 2007 bei der Männer-WM.“