Handballvorbereitungsturnier Joker Jeans Stromberg-Cup

Am Sonntag, den 13. August 2017 kommt es ab 11 Uhr zu spannenden Duellen in der Einladungsklasse beim Joker Jeans Stromberg-Cup. Mit dem TSB Horkheim ist wieder ein Topteam, das in der vergangen Saison nur knapp den Aufstieg in die 2. Liga verpasst hat, zu Gast in Bönnigheim.

Kronau-Östringen, Coburg und Erlangen ergänzen das Turnier mit ihren Perspektivteams aus der 3. Liga Süd und Ost. Auch Großsachen, Pfullingen und Fürstenfeldbruck kämpfen als Vertreter der 3. Liga Süd und Ost um den Turniersieg. Komplettiert wird das Feld vom Schweizer Nationalligisten Wacker Thun, der bereits am Samstagabend zum Einsatz kommt.

Die Mannschaften und Zuschauer dürfen sich also jetzt schon auf 2 Tage Handball pur freuen! Der TSV Bönnigheim sorgt an beiden Tagen für entsprechende Verpflegung vom sportlichen Nudelgericht, über Schnitzel und Currywurst bis zum Kaffee und Kuchen.