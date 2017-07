Beim Stromberg-Cup, der allgemeinen Klasse, spielen am Samstag, 12. August 2017, wieder Teams aus den höchsten Handballspielklassen Baden-Württembergs um den begehrten Titel. Mit dabei sind in diesem Jahr die Oberliga-Teams aus Weinsberg, Neckarsulm und Remshalden.

Schwaikheim, Schmiden, Leonberg und Ditzingen vertreten die Württembergliga. Gastgeber Bönnigheim hofft, sich gegen die höher spielenden Mannschaften behaupten zu können und stellt sein neues Team samt Trainer vor. Spielbeginn am Samstag ist um 12:30 Uhr.

Zu einem Handball-Leckerbissen kommt es beim Einlagespiel am Samstagabend. Hier trifft das Zweitligateam der SG BBM Bietigheim gegen die internationalen Gäste Wacker Thun, die in der Schweizer Nationalliga A auf Torejagd gehen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr in der Bönnigheimer Sporthalle 1.