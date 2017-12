× Erweitern Handful of Blues

Alf List: drums, vocals Frithjof Gänger: saxes, vocals, harp Martin Fuchs: bass Jörn Baehr: guitar Martin Giebel: piano, keyboards Gerhard Mornhinweg: trumpet, horn David Hanselmann: vocals

Handful Of Blues ist eine neu gegründete Blues Band des Produzenten und Drum-mers Alf List. Das Rezept ist ganz einfach: Seine seit Jahren gemeinsam grooven-den und bestens bewährten Mitmusiker der Fritz Cats (jetzt FRITZ’n‘…) Frithjof Gänger (Sax) und Hans-Martin Fuchs (Bass) bilden das erfahrene Grundgerüst die-ser Band.Ergänzt werden HoB durch weitere hervorragende Musiker und Solisten aus deren Umfeld, so dass die Band quasi immer aus einer Allstar-Besetzung besteht!Das Programm besteht aus allem, was im weitesten Sinn in der Kategorie Blues zugeordnet werden kann. Ohne selbst verordnete Schubladen, stilistische Einschränkungen oder spartenmässige Beschränkungen! Eine ausgewogenen Mischung eigener und gecoverter Stücke aus Blues, Swing, mit einer Prise Soul, R&B, Funk ..... Frei nach dem Motto:whatever you may call blues' - sozusagen ein ' Swabian Blues Stew'!Die ersten beiden Konzerte von HoB in Ludwigsburg bei der Blues & Boogie Night 2016 im Scala und beim Jazzclub endeten mit frenetischem Applaus!

DIE MUSIKER:

Alf List (Bandleader): drums, vocals"never too old for rock'n'roll!"Gründer der legendären Fritz Cats, und Neubegründer von Handful Of Blues (HoB)'. Senior aller Besetzungen. Sein prägnanter Dschingis-Khan Bart belebt seit Jahrzehnten die süddeutschen Bühnen. Man zählt ihn zum süddeutschen Musikerurgestein. Ihm gehören einige Schallplattenlabels und Musikverlage, und Alf betreibt einen eigenen CD-Vertrieb.

Frithjof Gänger (musical director): saxes, vocals, harp "the saxiest man in town!"Der musikalische Kopf von HoB. Sein Saxophon prägt den Sound. Seine Arrangements und Kompositionen ebenso. Betrieb viele Jahre mit Alf eine Produktionsfirma mit eigenem Tonstudio. 3-D und Animationsspezialist!

Martin Fuchs: bass"looks like sleeping, grooves like hell!"Das stoische und groovende Grundgerüst von HoB. Zusammen mit Alf ununterbrochen seit den achtziger Jahren auf der Bühne.

Jörn Baehr: guitar“always cool, relaxed & swinging”Seit vielen Jahren belebt der Musiker Jörn Baehr mit seinem swingenden Gitarrenspiel in der Tradition von Charlie Christian die Stuttgarter Jazzszene. Vom Duo bis zum Tentett, in vielen bekannten Besetzungen variiert, ergibt sich eine große Vielfalt von Bands, mit denen Jörn Baehr arbeitet. Und jetzt Gitarrist bei HoB!

Martin Giebel: piano, keyboards„wizard on black & white“Martin zeigt eine stilistische und musikalische Vielseitigkeit am Piano und an den Key-boards, die ihn mit Künstlern verschiedener Richtungen (Chanson, Latin, Soul und Gospel) zusammenführt. Er wirkte bei zahlreichen Theater- und Varieté-Produktionen mit und nahm an internationalen Festivals und Tourneen in Europa (u. a. Musical Hair) teil. Der universelle Pianist und feinsinnige Arrangeur spielte unter anderem mit Benny Waters, Bobby Shew und Melva Houston und jetzt auch bei HoB!

Gerhard Mornhinweg: trumpet, horn„this guy is trumpet“Der Trompeter und Flügelhornist Gehard Mornhinweg ist einer der ganz Großen in Süd-deutschland. Seine „hot“-geblasene Trompete swingt, funkt und haucht; tönt wild, rau oder sanft – immer genau so wie dem Song am besten dient!

Special guest:David Hanselmann: vocals„one of Germanys best!“Seit er ein kleiner Junge war, gab es nur eines, was für ihn sein Lebensinhalt war: Musik machen. David Hanselmann gehört zur Musikszene wie die Noten zu einem Song. Bekannt und gefragt in Deutschland und Europa (Pur, Voice Of Germany …).Letztes Jahr änderte sich alles: Mit Wasser in der Lunge kam er ins Krankenhaus, dann die Diagnose: Herzinsuffizienz, Operation mit Defibrillator und Stent, entzündete Mandeln und die Entdeckung eines bösartigen Tumors. Es folgten 32 Tage Bestrahlungen, 25 Kilo Gewichtsverlust.Und trotzdem steht David Hanselmann wieder auf der Bühne, zusammen mit Alf List`s (Fritz Cats) neuer Bluesband ‚Handful Of Blues‘ Und wie! So kraftvoll und intensiv wie vor seiner Erkrankung, dass man es kaum glauben mag.