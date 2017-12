Hanke Brothers: The Big Project

4 Brüder, 4 Persönlichkeiten, 4x4 Instrumente und tonnenweise Talent. Die 4 HANKE BROTHERS versprechen nichts anderes als "Unerhörten Musikgenuss". Klassik, Pop, Jazz? Egal! Der Groove verbindet alles. Die vier Hochtalentierten spielen sich virtuos über alle Genregrenzen hinweg. Jedes Konzert wird zum wohligen Anschlag auf alle Sinne. Unerwartet, unglaublich, unerhört. Für „THE BIG BROJECT“ stellen die Vier wieder einmal alles auf den Kopf. Es vereint 4 Komponisten, einer außergewöhnlicher wieder andere, keiner lässt sich auf einen Musikstil festlegen, genau so wie die Hanke Brothers. So hat man Klassik noch nie gehört. #1 Der international gefeierte Geigenstar und Komponist Aleksey Igudesman hat für die Brüder „7 Continents“ komponiert. Bei ihm verbinden sich Humor, Klassik und Pop zu einem wilden wie virtuosen Mix. #2 Juri de Marco hat sich dem Motto verschrieben: „Im Genuss und Bruch mit Traditionen“ – von ihm erklingt die "Brothers Symphony“ von minimal techno bis Improvisation. #3 Stephan Boehme überrascht mit "4 Sketches“, die sowohl Tango als auch Ragtime präsentieren. Er ist vor allem bekannt durch Musikvideos großer Klassik-Labels. #4 Der Vierte und jüngste Komponist ist Jonathan Hanke. Mit Sturm und Drang zu Revolte und coolem Groove begeistert er mit jeder seiner Kompositionen, so auch mit seiner „BROvertüre".