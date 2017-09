× Erweitern Hanna Herrlich & Band

Die noch ganz junge, aus Kirchentellinsfurt stammende Sängerin Hanna Herrlich singt sich mit charismatischer Stimme und gewitzten Texten in die Herzen der Zuhörer. Dazu bereiteten Martin Pfeilsticker am Cajón, Michael Sayer am E-Bass, Rudolf Bayha am Piano und Marius Hilfrich an der E-Gitarre einen funkig vibrierenden Pop-Sound als Basis. So machen die von Hanna getexteten und komponierten Songs über das Leben und die Dinge, die sie bewegen richtig Laune.

Immer wenn jemand hört, dass man Musik macht, kommt die Frage: „Was für Musik denn?“ Wir machen „Liedermachersachen“ sage ich dann immer und grinse in mich hinein, weil mir die Bezeichnung so gut gefällt. Das klingt genauso wie ich es mir vorstelle, nach Liedern mit Herz und Kopf, einer Menge Spaß und Groove.